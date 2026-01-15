Российские военные в скором времени могут научиться управлять беспилотниками типа "Шахед".

Об этом прогнозирует эксперт по дронам Сергей Бескрестнов с позывным "Флэш".

По его словам, сегодня впервые зафиксирован факт управления БпЛА БМ-35 через "Старлинк" (ранее "Старлинк" встречался только на БпЛА "Молния" - Ред.).

"Когда полетят "Шахеды" на Starlink, это лишь вопрос времени и, возможно, даже дней, а не месяцев. Это большая беда для нас", – отмечает специалист.

Он считает это проблемой потому, что в этом случае беспилотники не смогут подавляться РЭБ и точно попадут в заданную цель.

Ранее Флэш рассказывал, что российские "Шахеды" начали активнее разбрасывать по Украине противотанковые мины ввиду обилия снега, который маскирует боеприпасы.

Война в Украине идет 1422-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 15 января 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В среду армия РФ продвинулась в Степногорске под Запорожьем, а также под Боровой Харьковской области. Российское Минобороны заявило о захвате приграничного села Комаровка в Сумской области. Тем временем в Киеве был второй день блэкаута. По сообщениям в соцсетях, многие горожане сидели без света по 17 и более часов подряд.

