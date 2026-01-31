В Украине, судя по всему, начали ограничивать связь по спутниковым системам Starlink, которые россияне в последнее время устанавливают на "Шахеды".

Информацию озвучил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

"Многие пользователи системы спутниковой связи Starlink в Украине уже наблюдают первые контрмеры, которые SpaceX предприняла по запросу Министерства обороны Украины", - заявил Бескрестнов.

"Я не могу публично озвучивать всё, что уже сделано, делается и будет сделано", - сказал он.

Бескрестнов добавил, что текущие решения являются временными "и будут заменены глобальным, продуманным решением, на которое нам потребуется время".

Советник призвал "собрать по всей стране всю информацию о пользователях услуг SpaceX в армии".

Таким образом, судя по его словам, одним из методов борьбы со Starlink на российских беспилотниках будет отключение всех устройств, кроме тех, которые будут внесены в "белый список" (для чего и требуется перепись Starlink, которыми пользуются военные).

Между тем российские военные паблики пишут об ограничении скорости для беспилотников, управляемых через Starlink, над территорией Украины.

По данным пабликов, при скорости выше 90 км/ч связь через Starlink отключается. Это без дополнительных доработок делает невозможным применение системы на БпЛА самолетного типа.

При этом беспилотники вертолетного типа, включая FPV и тяжелые коптеры, продолжают работать.

Авторы паблика отмечают, что пока не ясно, касается ли ограничение только российских аппаратов или действует для всех пользователей. По их версии, вероятнее всего, ограничение общее - на это, в частности, указывает резкое сокращение ударов ВСУ по Крыму. В паблике также сомневаются, что Starlink мог бы за короткое время точно идентифицировать конкретные аккаунты, которые используются при управлении российскими беспилотниками.

Паблик напоминает, что ранее уже вводилось ограничение скорости до 40 км/ч, на что были найдены технические обходные решения, включая прокси-платы. Сейчас Starlink определяет координаты и скорость напрямую через спутниковое созвездие, однако разработчики считают, что новое решение со временем также будет найдено.

Напомним, ранее министр обороны Украины Михаил Федоров подтвердил оснащение россиянами своих дронов спутниковыми системами Starlink и отметил необходимость быстрой реакции на эту проблему.

В то же время недавно Маск резко ответил главе МИД Польши, призвавшему ограничить использование Россией связи Starlink.