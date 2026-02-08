Россияне ищут украинцев, которые будут готовы зарегестрировать в Центрах предоставления административных услуг терминалы Starlink, для того, чтоб ими могла продолжать пользоваться армия РФ.

Об этом в своем телеграм-канале пишет советник министра обороны и эксперт по связи Сергей "Флеш" Бескрестнов, публикуя скриншот одного из таких объявлений.

В нём за одну регистрацию обещают от 400 долларов, однако, по словам Бесрестнова, "предатели особо не спешат, и предложения уже доходят до 10 000 гривен".

Он предупреждает об уголовной ответственности по статье "госизмена" для тех украинцев, которые решат заработать таким образом.

"Предатели правильно не спешат, потому что мы сверим номера Старлинков у врага с данными ЦПАУ, и "любители лёгких денег" получат 15 лет или пожизненное заключение, если этот Старлинк станет причиной гибели людей", - пишет Флеш.

Напомним, компания SpaceX по просьбе Минобороны Украины начала отключать все терминалы, кроме зарегистрированных Киевом. В Минцифры подробно рассказали о том, как украинцам верифицировать свои терминалы.

Позже поступили официальные подтверждения информации о блокировке российских терминалов Starlink, а вместе с ними и некоторых украинских, о чем писал украинский военный с позывным Алекс.