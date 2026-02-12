Россияне пытаются получить доступ к украинским терминалам Starlink. Фото: Генштаб ВСУ

В РФ появились новые схемы того, как получить доступ к украинским терминалам Starlink для управления дронами.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. 

По заявлению СБУ, россияне размещают объявления с предложением украинцам за деньги регистрировать терминалы в Центрах предоставления административных услуг.

При этом отмечается, что они могут выдавать себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за собственные средства и пока не могут его зарегистрировать".

"Враг действует в качестве направления - размещает объявления с соответствующими запросами на регистрацию в интернете, и умудряется манипулировать. В том числе выдавая себя за украинских военных, которые якобы "приобрели Starlink за свой счет и в настоящее время не могут его зарегистрировать", поэтому обращаются за "помощь" к гражданам", - говорится в сообщении. 

СБУ призывает граждан быть бдительными и не поддаваться подобным провокациям.

"Указанное сотрудничество с оккупантами квалифицирует Уголовный кодекс Украины как государственную измену в условиях войны (ч. 2 века. 111) и предусматривает пожизненное заключение с конфискацией имущества", - подчеркнули в пресс-службе. 

Напомним, как заявляет Координационный центр, россияне выходят на семьи пленных военных, угрозами побуждая их регистрировать Starlink.

Ранее мы также писали, что россияне ищут украинцев, которые будут готовы зарегистрировать их терминалы Starlink.

