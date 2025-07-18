Великобритания присоединилась к решению Европейского Союза понизить потолок цен на российскую нефть. Он будет опущен с 60 долларов за баррель до 47,6 долларов.

Об этом сообщила министр финансов страны Рейчел Ривс.

"Великобритания и ее союзники по ЕС закручивают гайки", – заявила она на заседании министров финансов стран G20.

Ранее такое же решение принял ЕС. Кроме того, в Европе запретили импорт нефтепродуктов из сырой российской нефти из любых третьих стран, за исключением Канады, Норвегии, Швейцарии, Великобритании и США. Еще Европа ввела полный запрет на операции с газопроводами "Северный поток" и ограничения на поставку товаров и услуг для их обслуживания. В Брюсселе уверены, что это предотвратит любое завершение, эксплуатацию и любое будущее использование трубопроводов.

Тем временем агентство Reuters сообщило о сомнениях трейдеров насчет того, что новые санкции ЕС существенно повлияют на экспорт российской нефти. Ведь России пока удавалось продавать большую часть своей нефти по цене выше старого потолка, поскольку действующий механизм не позволяет определить, кто должен контролировать его соблюдение.

Известно, что Великобритания ввозила рекордные объемы нефтепродуктов из России.