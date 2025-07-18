Трейдеры сомневаются, что новые санкции Европейского союза существенно повлияют на экспорт российской нефти. Об этом сообщает Reuters.

ЕС устанавливает плавающий ценовой предел на российскую сырую нефть на уровне 15% ниже ее средней рыночной цены, "стремясь улучшить в значительной степени неэффективный предел в 60 долларов, который "Большая семерка" пытается ввести с декабря 2022 года".

Предполагается, что при текущих ценах на нефть потолок будет на уровне 47,60 долл. за баррель.

России пока удавалось продать большую часть своей нефти по цене выше старого потолка, поскольку действующий механизм не позволяет определить, кто должен контролировать его соблюдение.

К тому же США пока не присоединились к этим мерам, а Евросоюз сам по себе имеет ограниченные возможности для их реализации.

Напомним, сегодня Совет ЕС по общим вопросам официально одобрил 18-й пакет санкций против РФ.

Ранее принятие этих санкций несколько раз блокировала, в частности, Словакия из-за запланированного отказа от российского газа, но вчера она согласилась на их принятие.