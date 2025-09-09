Дворец правительства в Непале полностью охвачен огнём - его даже не пытаются тушить.

Об этом сообщает телеканал Habar.

В здании располагались основные офисы и ведомства, включая кабинеты премьер-министра. Все важные документы сгорели.

Это был крупнейший дворец во всей Азии, в котором имелось почти две тысячи комнат. Его построили как личную резиденцию премьера в 1903 году.

Армия Непала угрожает вывести войска на улицы, если мародёрства, поджоги и вандализм не прекратятся.

Напомним, дворец подожгли протестующие против запрета соцсетей. Запрет уже отменили, а премьер-министр страны Кхадг Прасад Шарму Оли подал в отставку.

Власти Непала запретили социальные сети X, YouTube, Instagram и Facebook из-за того, что они не стали официально регистрироваться на территории страны. Противники мер расценили это как попытку цензуры и борьбу с критиками правительства. На протесты вышли толпы людей, в основном представители поколения Z, родившиеся между 1995 и 2010 годами.

