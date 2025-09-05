В Киеве на Майдане Независимости начинается акция протеста против законопроектов об усилении ответственности для военнослужащих за неповиновение командованию и за СЗЧ.

Организаторы заявляют, что новые законодательные инициативы фактически ликвидируют эффективный механизм возвращения военных после СЗЧ в другие подразделения и заставят их возвращаться в те же условия, откуда они уходили. Кроме того, протестующие заявляют, что законопроектом планируется ограничить полномочия судов в части смягчения приговоров за неповиновение, что, по их мнению, является неприемлемым во время войны.

Участники акции настаивают на необходимости принятия закона о военном омбудсмене как инструмента защиты прав военнослужащих и призывают власть отказаться от практики "закручивания гаек" в армии.

Также вышедшие на улицу люди скандируют лозунги: "Военные не рабы!" и "Защитите права военных!". По состоянию на сейчас на Майдане собралось около 150 человек.

Последний раз серьезная акция протеста собралась в Киеве на Майдане Независимости 26 августа. На митинге родственников пропавших без вести военных рассказали о проблемах в бригадах ВСУ. В частности, речь шла о пытках и об отсутствии эвакуации.

