В пятницу, 29 августа, в Киевской области с задержкой в год открыли Национальное военное мемориальное кладбище.

Сегодня там произошло первое захоронение, которое посетил президент Владимир Зеленский. Похоронили тела пятерых неизвестных солдат.

С сегодняшнего дня кладбище открыто для посещения, а семьи погибших могут обращаться в администрацию для организации захоронения.

На сегодня завершено строительство только первого комплекса - 6 тысяч мест из 120-130 тысяч.

Из Киева раз в несколько часов ходит бесплатный автобус.

Перед открытием военного кладбища в Мархаловке правоохранители задержали около 10 местных жителей, протестовавших против строительства. Об этом сообщают очевидцы и публикуют соответствующее видео.

Еще видео протестов жителей Киевской области против строительства Национального военного кладбища. Они говорят, что под этим земельным участком высокие грунтовые воды, из-за чего могилы могут подтапливаться, что несет угрозу для 12 сел Киевской области.

"Не хороните героев в болоте", - написано на их плакате.

Люди заявляют, что доказали в суде незаконность выделения земельного участка, который имеет природоохранный статус, для строительства кладбища.

Отметим, что открыть этот объект обещали еще в прошлом году. Против его строительства и вырубки леса протестовали жители Гатненского района.

Война в Украине идет 1283-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 29 августа 2025 года в обновляемом онлайне.