Суд запретил создавать Национальное военное мемориальное кладбище (НМВК) в окрестностях населенного пункта Мархалёвка Киевской области.

Об этом сообщил адвокат жителей села.

Напомним, в октябре 2022 года Кабмин принял решение о создании НМВК, а в августе 2023-го одобрил реализацию до августа 2025 года проекта в Гатненской общине под Киевом.

Однако в 2024-м Киевский эколого-культурный центр сообщил, что уровень грунтовых вод на выделенном участке слишком высокий, и осуществлять захоронения в таких условиях запрещено законом и санитарными нормами.

25 сентября 2024 года Киевский окружной админсуд принял решение по жалобе жителей Мархалёвки о запрете реализации проекта. Сегодня Шестой Апелляционный админсуд принял окончательное решение по этому вопросу.

"Таким образом земля возвращается ее прежнему владельцу – Боярской лесоисследовательской станции, а целевое назначение меняется, теперь это не земли кладбища, а государственный лесной фонд", – говорится в сообщении КЭКЦ.

Как мы писали, жители Мархалёвки протестовали против вырубки леса.

Также в правительстве перечисляли, кого будут хоронить на Национальном военном мемориальном кладбище.