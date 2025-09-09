В Непале из-за запрета популярных американских соцсетей вспыхнули массовые протесты. Из участники подожгли резиденцию премьер-министра страны Кхадгу Прасада Шарму Оли, после чего он подал в отставку.

Об этом сообщают индийские СМИ.

Власти Непала запретили социальные сети X, YouTube, Instagram и Facebook из-за того, что они не стали официально регистрироваться на территории страны. Противники мер расценили это как попытку цензуры и борьбу с критиками правительства. На протесты вышли толпы людей, в основном представители поколения Z, родившиеся между 1995 и 2010 годами.

Так, в Катманду на митинг собрались десятки тысяч человек. Они окружили здание парламента, после чего полицейские открыли огонь, что привело к гибели не менее 19 человек.

В связи с протестами было созвано экстренное заседание кабинета министров страны, на котором отправили в отставку главу МВД Рамеша Лекака. Премьер Шарма Оли сформировал комитет для расследования обстоятельств столкновений и потребовал за 15 дней представить ему доклад о случившемся. Он пообещал выплатить компенсации семьям погибших и обеспечить лечение раненых.

Также власти страны отменили запрет на использование соцсетей.

Однако сегодня сотни молодых людей вновь вышли на улицы Катманду, на этот раз с антикоррупционными лозунгами. Они потребовали отставки премьер-министра, принялись жечь шины и блокировать городские дороги.

По данным СМИ, также были подожжены дома членов правительства и здание парламента, а чиновников эвакуировали на военных вертолетах.

Международный аэропорт в Катманду закрыли, все рейсы отменили.

Премьер Непала выступил с заявлением, в котором призвал протестующих к миру и предложил начать диалог, и подал в отставку.

Ранее мы сообщали о протестах в турецком Стамбуле против президента Реджепа Тайипа Эрдогана и решения об отстранении руководства отделения оппозиционной Народно-республиканской партии.

А 5 сентября в Киеве на улицы вышли протестующие против усиления ответственности для военнослужащих за самоволку.