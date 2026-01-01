Президент США Дональд Трамп уже около 25 лет принимает большие дозы аспирина, из-за чего у него легко появляются синяки.

Об этом он рассказал в интервью The Wall Street Journal.

По словам Трампа, врачи советовали ему снизить дозировку аспирина, однако он отказался, поскольку принимает его уже много лет.

"Я немного суеверен… Говорят, аспирин разжижает кровь, а я не хочу, чтобы через мое сердце текла густая кровь. Я хочу, чтобы текла красивая, жидкая кровь. Это имеет смысл?" – сказал он.

Президент также признался, что недолгое время носил компрессионные носки из-за опухших лодыжек, но отказался от них, потому что они ему не понравились.

Кроме того, Трамп заявил, что сожалеет о прохождении расширенного медицинского обследования в октябре, так как это привлекло лишнее внимание к его здоровью.

"Оглядываясь назад, жаль, что я это сделал, потому что это дало им немного оружия", –сказал он, комментируя кардиологическое и абдоминальное сканирование, проведённое в октябре.

По его словам, само обследование было воспринято так, будто "что-то не так", хотя на самом деле проблем не выявили.

Трамп также поделился, что нередко игнорирует рекомендации врачей и скептически относится к общепринятым медицинским советам, полагаясь на свою "хорошую генетику".

При этом он и его врач заявили, что президент находится в отличной форме, а его помощники подчеркивают, что Трамп ведёт очень активный рабочий график.

