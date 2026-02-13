Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что, вероятно, встретится с Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности, которая стартует сегодня и продлится до 15 февраля.

О возможной встрече дипломат объявил журналистам перед вылетом из США в Европу на мероприятие.

"Есть шанс его увидеть. Я думаю, что это есть в моем графике. Я не уверен на 100%, но считаю, что мы это сделаем", - сказал глава Госдепа.

При этом Зеленский ранее говорил, что ещё не решил, поедет ли в Мюнхен.

По словам Рубио, США пытаются завершить войну в Украине.

"Люди страдают. Сейчас самое холодное время года. В этом проблема войны. Вот почему войны - это плохо. И именно поэтому мы так усердно работаем уже больше года, чтобы закончить этот конфликт", - сказал госсекретарь.

Также Рубио заявил, что на конференции попытается убедить Венгрию и Словакию отказаться от российского топлива.

На Мюнхенской конференции по безопасности госсекретарь выступит в субботу, 14 февраля, с докладом о меняющемся мире и о том, что старого мира больше не существует. По его мнению, участники мероприятия хотят честного сообщения от США о том, куда движется страна и какие отношения с союзниками намерена строить.

На днях мы приводили тезис из доклада, подготовленного организаторами Мюнхенской конференции, о том, что Украина стала одной из первых жертв миропорядка нового типа, в котором мировые и региональные гегемоны устанавливают правила в своих сферах влияния.

А в январе западная пресса писала, что мир возвращается к эпохе регулярных войн и конкуренции великих держав.