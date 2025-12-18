Замкомандующего 1-м корпусом Нацгвардии Украины и один из командиров полка "Азов" Святослав Паламарь заявил о дискриминации своих подчинённых.

Об этом офицер с позывным Калина сообщает на своей странице в Фейсбуке.

Военный сообщает о несправедливости к нацгвардейцам относительно выплат за уничтоженную или захваченную российскую технику и обратился к премьер-министру Украины Юлии Свириденко с требованием исправить ситуацию.

По словам офицера, соответствующая норма прямо предусмотрена законом, однако уже четвёртый год не применяется к служащим Нацгвардии из-за бездействия Кабмина. В то же время в подразделениях ВСУ такие вознаграждения получают.

Калина заявил, что это "бьёт по мотивации, боевой инициативе и моральному состоянию бойцов", и добавил, что проект постановления Кабмина уже подготовлен и ждёт только подписи премьера.

Ранее экс-начштаба "Азова" Богдан Кротевич назвал ложью рассказы об эффективной работе корпусов ВСУ.

Также, по видению офицера, заявления Банковой о борьбе с коррупцией являются популизмом.

Война в Украине продолжается 1394-й день. Мы следим за последними новостями четверга, 18 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Накануне в среду, 17 декабря, стало известно о захвате войсками РФ деревни Серебрянки на востоке Донецкой области. Противник также продвинулся на нескольких участках фронта, включая город Северск и селение Переездное. В Святогорске и восьми окрестных сёлах объявили принудительную эвакуацию семей с детьми. Кроме того, вчера был пятый день блэкаута в Одесской области после массированного удара РФ по энергообъектам региона на выходных.

