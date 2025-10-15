Бывший начальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич прокомментировал переход ВСУ на корпусную систему. По его словам, корпуса оказались полностью неэффективными.

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".

"Корпуса не работают. То есть существует командование корпусов, управляющих бригадами, дай Бог, одной – двумя своими и всеми остальными придаными. Так это не корпус, а командование корпуса, которое управляет своими бригадами, с которыми нормальной слаженности не было. То есть не выходили на полигон, не проводили командно-штабные тренировки и так далее. Они в бою приняли на себя командование. Затем снимают командиров этих корпусов за халатное управление, если официально. Но ведь как ты можешь судить о халатном или не халатном управлении, если они приняли бригады, укомплектованные, дай Бог, на 50%, у которых нет постоянных систем огневого контроля, потому что там с артиллерией проблемы, все разные орудия, номенклатура боеприпасов совершенно разная? То есть мы воюем тем, что есть", - сказал Кротевич.

Также он считает ложью утверждения о том, что специалистов переводят из ПВО в пехоту для ротации, как заявляет Генштаб.

"Вот сейчас мы людей переведем и будем делать ротации?" - усомнился в целесообразности такой практики Кротевич.

Кроме того, он сообщил, что армия РФ направляет основные усилия на захват оставшейся части Донецкой области, наступая из-под Доброполья и Лимана.

"С тем огромным ресурсом, который россияне имеют, они выбирают стратегические направления наступления. И сейчас то, что я вижу, они выбрали два основных направления. Это добропольское, и я считаю, что они решили по-серьезному наступать на лиманское направление, чтобы окружить Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск. И выглядит так, что огневым контролем они почти окружили их. То есть, конечно, они не захватили территорию, но мы знаем, что трасса Изюм – Славянск уже не проездная. И они постепенно все это закрывают", - заявил Кротевич.

Ранее о таком плане РФ захвата Донбасса писала и "Страна".

В августе Кротевич говорил, что масштабная мобилизация не решит проблем на фронте для ВСУ.