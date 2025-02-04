В рамках реформы ВСУ планируется создать 20 армейских корпусов на базе наиболее боеспособных бригад.

Об этом сообщает главный редактор сайта "Цензор.нет" Юрий Бутусов со ссылкой на источники.

Ранее украинские военные часто заявляли, что провалы на фронте являются следствием плохой организованности ВСУ, и выступали за отказ от бригадной системы комплектования армии на дивизионно-корпусную.

Вчера главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о плане реформировать ВСУ и перейтие на "корпусную структуру".

"Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в сложившихся непростых условиях. Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мер по переходу на корпусную структуру", - написал главком в Фейсбуке.

По данным Бутусова, существующие корпуса реорганизуют в боевые корпуса, которые перестанут быть исключительно административными единицами в тылу. Оперативно-стратегические группы войск (ОСГВ), оперативно-тактические группы (ОТГ) и тактические группы (ТГ) расформируют. Каждому корпусу отведут определенную зону ответственности, и он будет курировать не менее пяти бригад (численность каждой бригады составляет 3-5 тысяч человек).

В частности, будет создан 3-й корпус на базе 3-й штурмовой бригады. Ее командиром останется Андрей Билецкий. Также отдельный корпус будет создан на базе 12-й бригады Нацгвардии "Азов" с командиром Денисом Прокопенко (Рэдисом).

Вероятно, корпусом станет 92-я бригада. Два корпуса развернут на базе десантно-штурмовых войск, одним из которых станет уже созданный ранее 7-й корпус. Будет также развернут 30-й корпус морской пехоты, созданный еще в 2023 году для операции в Крынках.

Второй корпус в структуре Нацгвардии создадут на базе 13-й бригады оперативного назначения "Хартия", командиром корпуса станет Игорь Оболенский.

Сегодня стало известно, что в середине января Сырский приказал перевести в пехоту 50 тысяч военных из других родов войск.

А в начале января Минобороны анонсировало масштабную проверку командования Сухопутными войсками.