С 2023 по 2025 год в Украине существенно увеличился спрос на антидепрессанты: за этот период он вырос на 72%. При этом украинцы стали меньше покупать снотворные и успокоительные препараты, что говорит об их выборе длительной терапии, а не разовых решений проблем с психикой.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Liki24.

В годовом измерении спроса на антидепрессанты увеличился на 25%, а за период 2023-2025 годов — сразу на 72%. В 2024 году спрос на эту категорию лекарств вырос на 46% по сравнению с 2023-м, в 2025 году положительная динамика сохранилась.

А вот покупать другие психотропные препараты граждане стали реже: спрос на улучшающие память и внимание ноотропы сократился на 30% по сравнению с 2024 годом, на успокаивающие средства — на 29%, а на снотворные — на 31%. Теряют популярность и транквилизаторы: у этой категории препаратов снижение примерно на 35% по сравнению с 2024 годом.

На фоне общего спада остаются относительно стабильными нейролептики: спрос на них уменьшился всего на 10%. Препараты для поддержания работы центральной нервной системы потеряли 18% спроса.

"Это обнадеживающий сигнал: мы видим, что люди чаще выбирают системное лечение, а не разовые решения", — прокомментировал ситуацию основатель сервиса Liki24 Антон Авринский.

Что касается содержания аптечной корзины в целом, то оно практически не изменилось за последние годы. Самыми популярными категориями остались обезболивающие лекарства, препараты от повышенного давления, для лечения боли в суставах и мышцах, а также сезонные лекарства.

В позапрошлом году в ВОЗ подсчитали, что около 10 миллионов жителей Украины имеют риск психических расстройств.

В том же году СМИ писали, что в целом на планете проблемы с психическим здоровьем достигли масштабов пандемии.