Россия против заморозки войны по корейскому или любому другому сценарию.

Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, его слова приводят российские СМИ.

По его утверждению, мирное урегулирование возможно в случае соглашения, которое подразумевает "мир для всего европейского континента".

"Россия категорически отвергает какое-либо замораживание конфликта по корейскому, любому другому варианту. Нам нужен прочный и долгосрочный мир на долгие, долгие годы вперед. Причем этот мир должен быть обеспечен прежде всего для нас, России, граждан Российской Федерации. Но этот мир должен быть обеспечен и для всего европейского континента. И условием для обеспечения мира является устранение тех причин, которые вызвали сам так называемый украинский конфликт", - сказал Нарышкин.

Он добавил, что РФ готова к переговорам о мире в Украине на условиях, которые в июне озвучил Владимир Путин. В числе этих условий - передача Украиной России всей территории четырех областей: Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской.

Недавно на Западе отметили, что главной проблемой предстоящих мирных переговоров является разное видение Киева и Москвы будущих гарантий безопасности, которые помешают конфликту повториться.

Также сообщается, что администрация Дональда Трампа уже в январе начнёт заниматься урегулированием конфликта в Украине. Место за столом переговоров должны будут занять в том числе европейцы.