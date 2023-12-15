В Волынской области накрыли производство дронов для контрабанды сигарет в Евросоюз. Комплектующие для беспилотников печатали с помощью 3D-принтеров.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в своем телеграм-канале.

У подозреваемых изъяли мотодельтаплан, восемь дронов типа "Самолет" и "Квадрокоптер", тепловизоры, бинокль, радиостанции, GPS-трекеры, фотоловушки и более двух тысяч пачек контрафактных сигарет.

Отмечается, что изъятые БПЛА передадут Госпогранслужбе.

Напомним, накануне украинские военные сообщили, что у армии РФ в 5-7 раз больше дронов, чем у ВСУ. Из-за этого ВСУ вынуждены более осторожно использовать свои дроны, только когда уже есть цель. А россияне имеют "привилегию работать последовательно", и постоянно держать дроны в воздухе.

Перед этим волонтер рассказала, что россияне обогнали Украину по количеству дронов в разы, поскольку их производство находится под личным контролем Путина.

Ранее мы писали, что ВСУ используют около 70 модификаций дронов и более 20 типов боеприпасов для них.

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