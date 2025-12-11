США передали Европе конфиденциальные предложения о возвращении России в мировую экономику.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным издания, один из документов описывает возможное использование около 200 миллиардов долларов замороженных российских активов для проектов в Украине, включая создание крупного дата-центра, который должен получать питание от Запорожской АЭС.

В другом приложении представлен общий план США вывода российской экономики из кризиса. Он предполагает инвестиции американских компаний в стратегические секторы РФ от добычи редкоземельных элементов до бурения нефтяных скважин в Арктике, а также содействие восстановлению потоков российских энергоносителей в Западную Европу и другие регионы.

Европейские чиновники оказались не в восторге от этого плана. Они опасаются, что такой подход даст России передышку для ускорения экономического роста и укрепления своей военной мощи. Также в Европе боятся, что американский вариант перечеркнёт собственные планы Европы поддержки украинского правительства.

Европейский чиновник, комментируя газете предложения, назвал их экономической версией Ялтинской конференции 1945 года, на которой победители в войне делили Европу.

"Это как Ялта. Результат может коренным образом изменить экономическую карту континента", - сказал источник.

Американские представители убеждены, что европейский подход слишком быстро истощит замороженные российские средства, которые хотят просто передать воюющей Украине. Вашингтон предлагает иную модель: привлечь руководителей Уолл-стрит и крупные частные фонды для инвестирования этих активов и увеличения доступного объема средств. Один из участников переговоров заявил, что под управлением США такой фонд может вырасти до 800 миллиардов долларов.

"Мы действительно понимаем, что такое финансовый рост", — заверил он.

Ранее The Washington Post публиковала текущую версию мирного плана Вашингтона, по которой Запорожская АЭС не будет находиться под российской оккупацией. Обсуждается вариант, при котором США могут взять на себя управление объектом.

Между тем в ЕС продолжается внутреннее сопротивление конфискации активов РФ, прежде всего со стороны Бельгии.