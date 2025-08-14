Владимир Зеленский узнал, что США обсуждают с РФ обмен территориями Украины ещё до того, как сам Дональд Трамп объявил об этом, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По оценке Александра Краева, директора программы по Северной Америке киевской исследовательской группы "Украинская призма", Киев держал предложение России в тайне, опасаясь реакции населения Украины, поскольку большинство украинцев выступают против отказа от территорий, ещё не находящихся под контролем России.

При этом изначально, как пишет издание со ссылкой на источники, Трамп четко не объяснил Украине, о чем договорился с Путиным. После встречи Уиткоффа и Путина на прошлой неделе президент США заявил, что Москва готова прекратить боевые действия в рамках соглашения, предполагающего территориальный обмен между Россией и Украиной, и он встретится с Путиным, чтобы обсудить такое соглашение.

Когда Украина попыталась выяснить детали сделки, Трамп "был расплывчат в своих ответах, из-за чего было неясно, какие территории могут быть обменены".

Зеленский поручил своим помощникам прояснить ситуацию, в прошлый четверг они созвонились с европейскими коллегами и Уиткоффом, однако и спецпредставитель Трампа дал "путаные объяснения", поэтому в пятницу украинцы позвонили снова, чтобы прояснить ситуацию.

Только тогда стало ясно, что Москва на самом деле не предлагала отказаться от каких-либо уже захваченных территорий, а лишь требовала от Киева отказаться от всего Донбасса в обмен на прекращение огня, которое заморозило бы нынешние линии фронта в других местах.

Российское предложение не устроило Украину, и Киев попытался убедить американцев в его опасности, что это просто усилит позиции РФ для будущего наступления. Публично Зеленский прокомментировал и отверг этот план в субботу, после того как Трамп в пятницу заявил о плане по "обмену территорий".

Однако NYT полагает, что Зеленский не исключил полностью возможности территориального обмена, заявив журналистам на этой неделе, что это "очень сложный вопрос, который нельзя отделить от гарантий безопасности Украины".

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что американцы внимательно выслушивали аргументы Украины и Европы на протяжении всей недели, но все равно никто не знает, какую позицию Трамп займет на встрече с Путиным.