Полицейский из Ужгорода Иван Белецкий заявил, что его уволили за помощь, оказанную ветерану ВСУ, которого 25 июня избили и оскорбили военкомы.

Соответствующие публикации были размещены на странице экс-правоохранителя в Фейсбуке.

По словам Белецкого, военкомы издевались над мужчиной, комиссованным из армии по состоянию здоровья, спрашивая, "где он купил инвалидность", и наносили ему удары по голове.

Бывший полицейский заявил, что имеет видеодоказательства, благодаря которым пострадавшему удалось добиться извинений.

"Это дало возможность разрушить ложную версию военнослужащих, которые были уверены, что видео не появится", – написал Белецкий.

Он утверждает, что после этого против него и коллеги, сохранившей запись, руководство полиции начало масштабное расследование.

"Проверяли каждый листок, который я держал в руках за год. Другие "грехи" просто придумали", – рассказывает экс-правоохранитель.

Как пишет Белецкий пишет, его обвинили в распространении видео через подставной аккаунт в соцсети, хотя он это отрицает, считая, что увольнение было заранее запланировано: "Задача стояла чёткая – уволить".

Отдельно бывший полицейский заявил, что его адвоката задержали "за нарушение учёта", отменили ему отсрочку от службы и мобилизовали, а во время пребывания в ужгородском ТЦК сломали ребро.

Ранее мы публиковали кадры, где военкомы публично извинились перед ветераном за то, что обратились к нему по-русски и ударили по голове.

Напомним, в прошлом году в Ужгородском ТЦК избили и унизили ветерана ВСУ, который пришёл устраиваться на работу.