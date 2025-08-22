УБД и ветераны. Ермак заявил, что на работу в Офис президента начнут набирать больше военных
На работу в Офис президента Украины Владимира Зеленского начнут набирать больше служащих ВСУ с боевым опытом.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Фейсбуке.
"Сегодня я предложил Президенту Украины реформировать ОП. Идея в том, чтобы существенную численность сотрудников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь идет о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения. Владимир Зеленский поддержал эту идею", – пишет Ермак.
Ранее рекрутер из теробороны заявил, что не служившие в армии мужчины столкнутся с проблемами при трудоустройстве после войны.
Война в Украине идёт 1276-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.