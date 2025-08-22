На работу в Офис президента Украины Владимира Зеленского начнут набирать больше служащих ВСУ с боевым опытом.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня я предложил Президенту Украины реформировать ОП. Идея в том, чтобы существенную численность сотрудников Офиса составляли военнослужащие с подтвержденным боевым опытом полномасштабной войны или ветераны боевых действий. Речь идет о работниках всех уровней. Во всех департаментах без исключения. Владимир Зеленский поддержал эту идею", – пишет Ермак.

Ранее рекрутер из теробороны заявил, что не служившие в армии мужчины столкнутся с проблемами при трудоустройстве после войны.

