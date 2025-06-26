Представители ТЦК и СП в Ужгороде Дмитрий Хаджаев и Даниэль Ойшер ударили по голове участника войны Александра Усенко и спрашивали у него, где он купил инвалидность второй группы.

О конфликте рассказал в Фейсбуке военный Тарас Дьяк.

По словам Дьяка, Усенко работает в ветеранском хабе и представляет Закарпатскую область в команде по адаптивным видам спорта CS Gladiator. О причинах и подробностях конфликта он не написал.

После резонанса в соцсетях Закарпатский ОТЦК в том же Фейсбуке сообщил, что начальник Ужгородского РТЦК и СП встретился с Усенко и представителями ветеранского сообщества и извинился за действия своих подчиненных.

Однако Усенко заявил, что ни один из оскорблявших его так и не извинился, а ТЦК врет.

"Прокомментировать заявление Закарпатского ОТЦК и СП я не могу, потому что доступ к комментариям на официальной странице закрыт. Именно поэтому вынужден обратиться публично. Уважаемые представители ТЦК, не вводите людей в заблуждение. В своей публикации вы солгали. Ни один из тех, кто был причастен к унижению моей чести и достоинства, не извинился, не признал своей вины. Единственный извинившийся за поведение своих подчиненных - это начальник ТЦК! Ваше заявление выглядит как попытка сгладить ситуацию и переложить ответственность... Я требую публичного извинения и объяснения, почему ваши работники позволяют себе высокомерное и унизительное поведение в отношении людей. Я требую, чтобы виновные понесли справедливое наказание", - написал Усенко.



После этой публикации Усенко запостил видео, на котором военкомы все же извиняются перед ним.

Один из них просит прощения за то, что резко отреагировал на замечание Усенко насчет русского языка, и заявляет, что разговаривать на языке оккупантов недопустимо. Из чего можно заключить, что первоначально конфликт разгорелся на языковой почве.

В ответ ветеран высказывает им претензии не только насчет языка, но также из-за неадекватного поведения. По его словам, работники ТЦК обозвали его так, как обычно "называют российских оккупантов", а затем бросились на него и ударили по голове.

"Именно из-за этого большое неуважение к ТЦК… Я в своей стране почувствовал себя бесправным человеком", – объяснил ветеран, но извинения принял.

Ранее мы рассказывали, как в Харькове военком избил учителя истории с бронью.

За это его судили. В ТЦК уверяют, что военкома отправили на фронт.