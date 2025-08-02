В приложении "Резерв+" можно будет оплачивать штрафы за неявку в ТЦК. Данная функция в настоящее время тестируется в приложении.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"В случае если вы по какой-то причине не явились в ТЦК после получения повестки - сможете быть среди первых, кто протестирует функционал оплаты штрафа онлайн", - зазывает МО желающих протестировать новый сервис.

При этом для пробной оплаты необходимо заполнить специальную форму.

О том, что еще изменится с 1 августа в "Резерв+", мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1256-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне в Сенат США внесли сразу несколько законопроектов, которые предусматривают выделение новых пакетов военной помощи Украине. Германия уже "в ближайшие дни" передаст Украине новые пусковые установки Patriot, а затем через два-три месяца - дополнительные компоненты к ним. Вашингтон и европейские страны военного блока НАТО работают над новым механизмом военной поддержки Киева на средства от европейских членов Альянса.

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