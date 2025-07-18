Военнообязанных украинцев, которые не обновили вовремя военно-учетные данные, больше не смогут штрафовать.

Это подтвердил спикер Полтавского ТЦК Роман Истомин в комментарии "Телеграф".

Обновить данные все должны были до 16 июля 2024 года. Но согласно части 7 статьи 38 КУоАП, "административное взыскание во время военного положения может быть наложено не позднее одного года со дня его совершения".

Таким образом вчера закончился срок действия этого правила и все, кто данные так и не обновил, штраф в 17-25 тыс. грн за это уже не получат. Хотя Истомин уверен, что эти украинцы еще будут оштрафованы по другим причинам, ведь "если мужчина не выполнил это конкретное требование, то, наверное, у него есть и другие нарушения".

При этом ранее выписанные до 16 июля штрафы остаются в силе.

Напомним, что буквально в последний день до истечения этого срока, 16 июля, украинцы массово получили штрафы от ТЦК в "Резерв+" - даже те, кто данные обновил.

Ранее заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко выступила с предложением к нарушителям военного учёта и смягчении меры ранее определённой ответственности.