В Украине с ноября меняются правила оформления отсрочек от мобилизации, а Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) прекращают принимать заявления и документы на их оформление.

Военнообязанные смогут продолжить онлайн, через приложение "Резерв+", либо офлайн, через любой удобный Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ).

При этом в Минобороны отмечают, что более 600 тысяч отсрочек будут продлены без дополнительных действий граждан и очередей в территориальных центрах.

Также в приложении "Резерв+" появилась возможность оформить отсрочку от мобилизации для родителей детей с инвалидностью.

Отмечается, что система автоматически проверяет данные в государственных реестрах и отправляет результат прямо на смартфон пользователя.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко также сообщила, что с 1 ноября в Украине начнет свою работу так называемый "электронный ТЦК", который, в частности, будет предоставлять возможность оформить онлайн большинство отсрочек от мобилизации.

Тем временем, в Верховной Раде не перестают обсуждать тему мобилизации женщин. Заявляется, что мужчины должны выполнять в основном боевые задачи, а женщины заменить их на позициях, не связанных с участием в боестолкновениях.

Ранее заместитель главы Офиса президента Павел Палиса заявил, что Украине надо перенять опыт Израиля, где воинская обязанность распространяется на всех граждан независимо от пола.