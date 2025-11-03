Владимир Зеленский подписал закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения, который позволяет бронировать от мобилизации работников оборонных предприятий, даже если у тех есть проблемы с воинским учетом.

Об этом свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады. Президент завизировал закон еще 31 октября.

В законе указано, что такое бронирование действует только один раз в год и не освобождает от ответственности. Также он устанавливает максимальный срок испытательного периода: 45 дней при приеме на работу на предприятие. Наконец, работодатель по закону имеет право уволить работника, если тот своевременно не устранил нарушения воинского учета.

Под действие закона подпадают следующие категории граждан:

мужчины, у которых отсутствуют или ненадлежащим образом оформлены воинско-учетные документы;

вообще не состоящие на воинском учете;

граждане, не уточнившие персональные данные;

мужчины, находящиеся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

Новый закон разрешает давать бронь независимо от количества уже забронированных на предприятии на срок, который не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора.

Напомним, Рада приняла закон в начале октября, сузив список предприятий ко второму чтению.

Мы писали, что закон не освобождает забронированных сотрудников от штрафов и угрозы уголовной ответственности.