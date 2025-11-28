Представители Европейского Союза отреагировали на обыски, проведенные Национальным антикоррупционным бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратурой у главы Офиса президента Андрея Ермака.

Так, пресс-секретарь Европейской комиссии Паула Пиньо заявила, что это свидетельствует о том, что антикоррупционные органы Украины выполняют свою работу.

"Мы понимаем, что расследования продолжаются, и имеем большой уровень уважения к этим процессам. Они демонстрируют, что антикоррупционные органы в Украине выполняют свою работу", - приводит слова Пиньо французская газета Le Monde.

В подобном ключе высказался и второй представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье. По его словам, борьба с коррупцией является ключевым условием для Украины, которая стремится вступить в ЕС.

"Наша позиция хорошо известна: любые расследования показывают, что антикоррупционные органы действуют и имеют разрешение на работу в Украине. Борьба с коррупцией была центральным элементом нашего пакета расширения, который определяет нашу общую позицию по этому вопросу", – сказал он.

