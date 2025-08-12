На фоне слухов о скором окончании войны президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, близкое к сенсационному: украинским юношам до 22 лет могут разрешить выезд за рубеж.

Зеленский заявил, что поручил Кабинету министров и военным "отработать возможность" этого. То есть нужно будет смотреть на конкретные условия открытия границ, которые пропишет правительство.

Нельзя исключать, что они будут такими, что большинство парней возможностью выехать за границу воспользоваться не смогут. И в таком случае президент это сказал просто ради пиара (хотя пиар-эффект тогда для него от разочарования будет, очевидно, сугубо негативным).

Но если все-таки мужчинам до 22 лет откроют дорогу за кордон, то что это будет означать?

Логика запрета на выезд этой категории военнообязанных была в том, что неизвестно, куда повернется война, и когда может возникнуть необходимость в призыве юношей и от 18 лет. Это не проговаривалось официально, но на уровне общего понимания было именно так.

Хотя возраст мобилизации был изначально от 27 лет, потом его опустили до 25. То есть парней до этого возраста на войну не отправляют (только на добровольной основе).

И теперь власть по сути "отпускает" из страны юношей от 18 до 22 лет - довольно большую группу потенциальных призывников.

Очевидно, что это не может объясняться стабилизацией ситуации на фронте - поскольку там все становится только хуже. И масштабы "бусификации", и данные с фронта показывают, что у ВСУ крупные проблемы с личным составом. То есть если сохраняется логика продолжать войну дальше и воевать "до последнего", то границы открывать рано, а наоборот нужно еще больше снижать мобилизационный возраст.

Исходя из чего, можно сделать вывод, что власти Украины видят в обозримом - возможно, самом ближайшем - будущем окончание боевых действий, что совпало с объявлением переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, которые пройдут уже в пятницу.

Заявление Зеленского - маркер того, что он действительно полагает, что на этот раз реален шанс остановить боевые действия.

Впрочем, есть и менее позитивная трактовка его решения - власть собирается снизить мобилизационный возраст до 23 лет и пытается чем-то это компенсировать.

Однако у "амнистии" по выезду молодежи за границу прослеживается и два внутриполитических аспекта.

Первый - связанный опять-таки с переговорами Путина и Трампа. "Широкий жест" Зеленского по открытию границ по идее может подсластить пилюлю "зрады" по жестким для Киева условиям прекращения огня, если на них придется пойти под давлением США.

Второй - еще в довоенное время молодые люди изначально были наиболее стойким электоратом Зеленского. И то, что президент начал раздавать бонусы именно этой категории избирателей, говорит о том, что выборы не за горами.

К слову, частичное открытие границ было сегодня не единственным "пряником" президента для этой аудитории. Например, он заявил, что со следующего года будут увеличены стипендии.