Школьники, которые наберут 185+ баллов при сдаче национального мультипредметного теста (НМТ), получат президентскую стипендию – 10 000 грн в год.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем телеграм-канале.

Также, по ее словам, с 1 сентября правительство увеличивает размер президентских стипендий:

для учащихся ПТУ – до 6 320 грн;

для студентов колледжей и техникумов – до 7 600 грн;

для студентов университетов – до 10 000 грн;

для аспирантов – до 23 700 грн.

Кроме того, премьер сообщила, что правительство совместно с военными пересмотрит правила пересечения границы для мужчин, повысив возрастной порог с 18 до 22 лет.

Между тем в Украине за год резко упало число выпускников школ. Это следует из статистики по сдаче национального мультипредметного теста.

Также мы писали, что в Украине осталось 3,74 миллиона школьников. Это наименьшее количество детей школьной возрастной группы за последние 30 лет.

