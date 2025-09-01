В Раде хотят лишить отсрочки от мобилизации некоторые категории студентов. Кого это касается
Верховная Рада Украины рассмотрит отмену отсрочки от мобилизации для студентов, которые вышли за пределы срока программы обучения или поступили на учёбу после 25 лет.
Об этом сообщает издание "Судебно-юридическая газета".
Соответствующий законопроект 13634-1, альтернативный правительственному, зарегистрировал в парламенте народный депутат Роман Грищук ("Слуга народа").
Нардеп предлагает постановить, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального высшего образования, начавшие обучение не позднее года достижения 25 лет, и обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования. А также соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы и обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.
Это означает, что мужчина, чтобы сохранить отсрочку, должен закончить обучение (сдать все экзамены, зачеты, защитить диплом и т.п.) в тот срок, который официально определен учебным заведением для этой программы, без учета дополнительных продолжений или перерывов.
Ранее появлялась информация, что Кабмин хочет лишить отсрочки студентов, поступивших в вуз после 25 лет.
