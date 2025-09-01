Верховная Рада Украины рассмотрит отмену отсрочки от мобилизации для студентов, которые вышли за пределы срока программы обучения или поступили на учёбу после 25 лет.

Об этом сообщает издание "Судебно-юридическая газета".

Соответствующий законопроект 13634-1, альтернативный правительственному, зарегистрировал в парламенте народный депутат Роман Грищук ("Слуга народа").

Нардеп предлагает постановить, что призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат учащиеся учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и соискатели профессионального высшего образования, начавшие обучение не позднее года достижения 25 лет, и обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования. А также соискатели высшего образования в пределах расчетного срока выполнения образовательной программы и обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Это означает, что мужчина, чтобы сохранить отсрочку, должен закончить обучение (сдать все экзамены, зачеты, защитить диплом и т.п.) в тот срок, который официально определен учебным заведением для этой программы, без учета дополнительных продолжений или перерывов.

Ранее появлялась информация, что Кабмин хочет лишить отсрочки студентов, поступивших в вуз после 25 лет.

Война в Украине продолжается 1286-й день. Последние новости с ключевыми событиями 1 сентября 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

