Сотрудники ТЦК на блок-посту мобилизовали отца-одиночку, а двух его семилетних близнецов бросили на обочине дороги.

Об этом сообщает "Суспильне Запоріжжя".

У 28-летнего Владимира Страхова жена оставила семью, когда детям было два года, и с тех пор мужчина воспитывал их сам.

В прошлом году он вместе с сыном и дочерью жил некоторое время в захваченном РФ Пологовском районе Запорожской области, затем через Россию выехал за границу, а позже вернулся в Украину.

"Он ехал потом с детьми сюда, они добирались полтора суток. И он просто не успел доехать, его с детьми сняли на блокпосту. И детей высадили просто на улице. Он успел мне позвонить, это было в 11 часов вечера, его забрали, я забрала детей", - рассказала сестра мобилизованного Оксана.

Она утверждает, что оформить отсрочку как отец-одиночка он не успел, так как в ТЦК его сразу задержали.

"Сначала сказали: "мы проверим твои документы и утром отпустим". И все, больше его никто не отпускал. Он три дня не выходил на связь", - добавила сестра.

Она говорит, что просила работников ТЦК по телефону выдать повестку на конкретную дату, чтобы брат смог оформить отсрочку.

"Нет, пусть где-то воюет. А детей - на две недели в больницу, а потом в интернат", - пересказала она ответ одного из сотрудников ТЦК.

Сейчас Владимир уже проходит базовую общевойсковую подготовку, а Оксана оформила временную опеку над детьми.

