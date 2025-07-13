В Украине мужчин в возрасте от 17 до 25 лет автоматически вносят в реестр "Оберег" и ставят на воинский учет без посещения ТЦК.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны.

Как выяснилось, данные вносятся автоматически системой, берущей их из других государственных реестров.

Минобороны сообщает, что явиться в ТЦК нужно только тем, кто имеет право на снятия с учета.

В таком случае необходимо прийти в центр ведомства с документами, подтверждающими снятие с учета или основания для снятия с учета.

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