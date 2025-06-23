Мобильное приложение от Минобороны Украины "Резерв+" отслеживает геолокацию пользователя, имеет доступ к адресам беспроводного интернет-подключения, координатам геолокации и другим данным.

Об этом со вчерашнего дня пишут в украинских соцсетях.

Пользоваетли обращают внимание, что якобы в приложении использованы алгоритмы индийской компании InMobi, известной тем, что в США против неё возбуждали дело из-за незаконного сбора геоданных.

Как утверждается, "слежка происходит почти в режиме реального времени – и ориентирована на уклонистов, дезертиров и не только".

С опровержением этих заявлений сегодня выступило Минобороны Украины.

"Резерв+ не отслеживает геолокацию пользователей. Единственный доступ, который имеет приложение – это камера (для сканирования QR-кодов) и оповещения. В приложении нет GPS-трекеров или скрытых инструментов сбора данных. Каждый пользователь может самостоятельно проверить это в настройках", – говорится в заявлении на странице ведомства в Фейсбуке.

Напомним, хакеры взламывали телеграм-бот приложения "Резерв+" и разослали через него вредоносную программу.

Также в Минобороны предупредили украинцев о появлении фальшивого приложения "Резерв+", запущенного россиянами.