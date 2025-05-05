Мобильное приложение "Резерв+" внедрило новые функции.

Об этом сообщила замминистра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в ходе краткого интервью журналистам.

По её словам, в их числе:

отсрочка по постановлению ВВК;

отсрочка для родителей несовершеннолетнего ребёнка, если один из супругов на службе;

отображение данных об инвалидности;

отображение причин нарушения военного учёта.

Ранее стало известно, что "Резерв+" будет отправлять push-сообщения владельцам телефонов, если человек разыскивается ТЦК.

Война в Украине продолжается 1167-й день. Последние новости с главными событиями 5 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что войска РФ продвинулись к югу от Константиновки в Донецкой области, захватив село Зеленое Поле вблизи Александрополя. Неприятель также получил продвижение в районе посёлков Нового и Новомихайловки на лиманском направлении. Зеленский заявил, что за неделю Россия выпустила по Украине более 1180 ударных дронов, 1360 управляемых авиабомб и 10 ракет разных типов.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.