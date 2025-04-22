В ближайшее время мобильное приложение "Резерв+" получит функцию автоматической отправки push-сообщений на телефон владельца, если человек находится в розыске.

Об сообщила замминистра обороны Екатерина Черногоренко.

По её словам, это сделали для того, чтобы для граждан не стало неожиданностью уведомление о нарушении правил военного учёта в ходе проверки документов на блокпосту или на границе.

Напмоним, до начала мая в приложении "Резерв+" появятся новые отсрочки от мобилизации.

Война в Украине идет 1154-й день. Последние новости с главными событиями 22 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Главком ВСУ Александр Сырский сообщил о том, что продолжаются интенсивные боевые действия около государственной границы на северо-востоке страны. По словам Сырского, войска РФ пытаются выбить ВСУ с территории Курщины и захватить приграничные территории Сумской области Украины. в Минобороны РФ официально заявили об окончании пасхального перемирия и продолжении войны.

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