В Одессе начался ливень, объявлена угроза затопления. Видео
В Одессе ожидается повышенная опасности из-за дождя. В ближайшие 1-2 часа регион может настигнуть значительный дождь, который продлится до конца дня.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в городе наблюдаются опасные метеорологические явления I уровня (желтого) опасности.
Одесская мэрия напоминает о необходимости следить за изменениями погодных условий, быть бдительными, при ухудшении погоды ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин, осторожно передвигаться под деревьями - в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.
"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников", - говорится в сообщении.
В то же время отмечается высокая опасность нахождения в пляжной зоне. Из-за шторма в Черном море усиливается минная угроза.
При этом есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья. Вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду.
Ранее мы писали, что в Карпатах на западе Украины уже выпал снег.
