В Одессе ожидается повышенная опасности из-за дождя. В ближайшие 1-2 часа регион может настигнуть значительный дождь, который продлится до конца дня.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в городе наблюдаются опасные метеорологические явления I уровня (желтого) опасности.

Одесская мэрия напоминает о необходимости следить за изменениями погодных условий, быть бдительными, при ухудшении погоды ограничить перемещение и поездки по городу, особенно пожилых людей, детей и беременных женщин, осторожно передвигаться под деревьями - в результате сильного порывистого ветра и дождя возможно падение веток и кабелей.

"Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями, линиями электропередач и на решетках дождеприемников", - говорится в сообщении.

В то же время отмечается высокая опасность нахождения в пляжной зоне. Из-за шторма в Черном море усиливается минная угроза.

При этом есть высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья. Вполне вероятен неконтролируемый подрыв мины, особенно в штормовую погоду.

Ранее мы писали, что в Карпатах на западе Украины уже выпал снег.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.