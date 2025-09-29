В Карпатах на западе Украины выпал снег.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковской области в своём телеграм-канале.

"Вниманию туристов! Будьте осторожны во время путешествий. Отправляясь в горы, следите за обновлением прогноза погоды и обязательно загрузите приложение "Спасение в горах" и "Спасение". Эти приложения предназначены для коммуникации туристов со спасательной службой, а именно: голосовых звонков и передачи сигналов SOS с географическими координатами", – предупреждает ГСЧС.

Ранее синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в Карпатах может выпасть первый снег.

Напомним, в рамках подготовки к зиме Украина получила 400 млн кубометров газа от США.

"Одним из ключевых источников поставок на сегодня для нас является американский сжиженный газ. Этот проект мы реализуем в партнёрстве с польским государственным концерном ORLEN. Это позволяет нам не только диверсифицировать поставки газа, но и усилить наше стратегическое сотрудничество", – заявил председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий.