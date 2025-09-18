На западе Украины уже на следующей неделе возможен снег. А по всей стране ожидается похолодание и дождь.

Об этом сообщила в Фейсбуке синоптик Наталья Диденко.

"С 25-26 сентября теплая погода сменится резким похолоданием, и поэтому местами в западных областях Украины, скорее, ближе к Карпатам и околокарпатским регионам, дождь будет переходить в мокрый снег и снег", - отметила Диденко.

При этом в выходные, 20-21 сентября, повсюду в Украине ожидается "роскошная осенняя погода": будет сухо, солнечно и +24...+28 градусов. Такое бабье лето продлится до середины следующей недели.

А вот следующие выходные, 27-28 сентября, будут холодными и влажными, поэтому уже можно доставать из кладовок и шкафов теплую одежду и осеннюю обувь.

Что касается более близкого прогноза, то завтра, 19 сентября, антициклон с юго-запада вытолкнет дожди из Украины, везде небо прояснится, разве что в западных областях кое-где возможны его влажные остатки.

Напомним, в прошлом году снег выпал в конце апреля в Ивано-Франковске и области, а в Карпатах он лежал несколько дней. Температура в горах составляла -7°C, что весьма холодно на фоне ставшей уже привычной в Украине ранней весны.

Также мы писали, что минувшей осенью снег выпал в середине ноября на украинском горнолыжном курорте Драгобрат в Закарпатской области, сугробы были глубиной 15 сантиметров.