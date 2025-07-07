Во Львове и окрестностях областного центра западной Украины прошёл ливень со штормовым ветром.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуя кадры, снятые очевидцами.

На первом видео дорогу в частном секторе перекрыла толстая ветка. Шквальный ветер несёт над парковкой возле местного пляжа водную дисперсию и песок. Улицы города заполнились водой по бордюры. Осадки скрыли землю на газонах и детских площадках.

Ранее мы публиковали кадры песчаной бури в Киеве.

Улицы столицы скрылись в облаке, горожанам рекомендовалось закрыть окна и ограничить время пребывания вне помещений.

Также стало известно, что в Одессе 20-летнюю полицейскую смыло в море во время шторма.

На юг девушка приехала в отпуск из Ровно. По данным пабликов, погибла Олеся Олещук, которая работала участковой.

В это время на территории Украины идёт 1230-й день полномасштабных боевых действий. Последние новости с ключевыми событиями понедельника, 7 июля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

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