Вчера вечером и ночью Харьков и область накрыла гроза с сильным ветром. Погибла женщина, еще 5 человек пострадали, из них один ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС.

В селе Первомайское Чугуевского района в результате падения дерева погибла 56-летняя женщина.

После сильного шторма в Харькове перебои с электроснабжением. Также снижено давление воды в некоторых районах города, сообщают местные паблики. В целом около 30 тысяч абонентов в Харьковской области остаются без света.

В Покотиловке дерево упало на электричку.

В Салтовском районе Харькова порывами ветра сорвало крышу частного дома, пострадали 3 человека.

В Основянском районе в результате падения дерева пострадала 7-летняя девочка.

В Шевченковском районе в результате падения дерева на легковой автомобиль пострадал мужчина 1973 года рождения.

В Слободском районе обрушился поворотный башенный кран. Без пострадавших.

Напомним, ранее во Львове и окрестностях областного центра западной Украины прошёл ливень со штормовым ветром. Улицы города заполнились водой по бордюры. Осадки скрыли землю на газонах и детских площадках.