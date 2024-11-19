Снег глубиной 15 сантиметров выпал на украинском горнолыжном курорте в Драгобрате Закарпатской области.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, публикуюя кадры занесённых столиков для отдыхающих и укрытой снегом спецтехники.

Накануне местный жирналист Виталий Глагола писал, что Латирский перевал между Закарпатьем и Львовщиной накрыл снежный буран. В виду сложных погодных условий и плохой видимости было затруднено движение транспорта.

Напомним, в остальной Украине похолодание ожидается во второй половине недели.

Уже 21 ноября температура начнёт стремительно снижаться, атмосферный фронт принесёт дождь и мокрый снег, сопровождаемые сильным ветром. В отдельных регионах возможны налипания мокрого снега.

Также мы сообщали, что на фоне обстрелов и снижения температуры в Украину возвращаются отключения электричества.

Так, в виду дефицита мощности в энергосистеме, графики ограничения на потребляемую мощность уже были введены на территории Ивано-Франковской области.

Война в Украине идёт уже 1000-й день. Последние новости с ключевыми событиями 19 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Военный обозреватель Bild Юлиан Репке сообщил, что армия РФ резко продвинулась в Часове Яре и почти достигла центра города. Украинские военные также подтверждали, что россиянам удалось пройти сквозь половину населённого пункта. В настоящее время бои идут в районе огнеупорного завода, потеря которого может привести к падению обороны всего города. К северу от Курахово россияне продвинулись в деревне Берестки и уже в трёх километрах от Старых Тернов, захват которых будет означать угрозу блокирования главной дороги в Курахово с запада.

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