На горе Поп Иван в Ивано-Франковской области на днях наблюдалось редкое атмосферное явление. Его называют "Карпатское море".

Панорамные кадры, снятые с вершины, опубликовали местные телеграм-каналы.

Увидеть подобное можно в основном осенью, когда туман, поднимающийся из долин, образует сплошное покрывало, и лишь горные вершины возвышаются над пространством, заполненным белыми как снег облаками.

Ранее мы публиковали фото и видео голубой Суперлуны, которую наблюдали в столице Украины.

Явление возникает, когда Луна находится в пределах 90% от своего ближайшего приближения к Земле. Суперполные луны – самые большие и яркие полнолуния года, они выглядят примерно на 30% ярче и на 14% больше, чем обычно.

Сочетание Голубой и Суперлуны довольно редкое – следующие Суперголубые полные луны можно будет увидеть только в 2037 году.

Также над Киевом было замечено ещё одно редкое астрономическое явление – Луна рядом с Венерой.

В средней полосе Евразии планета, следующая после Земли по направлении к Солнцу, как правило, наблюдается в течении короткого времени на закате. Одновременное появление Венеры и Луны считается отдельным событием на небосводе.