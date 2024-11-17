В Украине через несколько дней начнется резкое похолодание.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своих страницах в соцсетях.

Страну пересечёт холодный атмосферный фронт, что приведёт к резкому понижению температуры и переходу осадков из дождя в снег.

Уже 21 ноября температура начнёт стремительно снижаться, хотя южные и восточные регионы почувствуют похолодание несколько позже.

По словам Диденко, атмосферный фронт принесёт дождь и мокрый снег, сопровождаемые сильным ветром. В отдельных регионах возможны налипания мокрого снега, что может создать дополнительные сложности для передвижения наземного транспорта и функционирования энергетики.

Ранее в Украине снова начались отключения электричества на фоне обстрелов энергосистемы и понижения температуры.

Между тем война в Украине продолжается 996-й день. Последние новости с ключевыми событиями 17 ноября 2024 года – у нас в обновляемом онлайне.

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