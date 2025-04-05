Заморозки и возможный снег. Погода удивит украинцев в воскресенье, 6 апреля
Завтра, 6 апреля, в Украине есть вероятность заморозков, которые станут следствием похолодания.
Об этом сообщает пресс-центр "Укргидрометцентра".
По данным прогноза, 6 апреля в погодных процессах Украины могут произойти значительные изменения.
Уже в ночь на 6 апреля температура уже снизится до заморозков.
"К нам будет поступать холодный воздух арктического происхождения с северных направлений", - говорится в сообщении.
Уточняется, что такие изменения приведут к образованию активного циклона, который обусловит осложнение погодных условий и похолодание.
В частности, снижение температуры произойдет до заморозков, а 7 апреля холодная погода сохранится.
При этом представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что похолодание будет резким и ощутимым. По ее словам, в течение выходных и понедельника в погодных процессах над Украиной будут происходить значительные изменения.
В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской может быть временное образование снежного покрова. Его высота от 3 и местами до 10 сантиметров.
Отмечается, что холодная погода будет удерживаться практически всю неделю.
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