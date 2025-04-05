Завтра, 6 апреля, в Украине есть вероятность заморозков, которые станут следствием похолодания.

Об этом сообщает пресс-центр "Укргидрометцентра".

По данным прогноза, 6 апреля в погодных процессах Украины могут произойти значительные изменения.

Уже в ночь на 6 апреля температура уже снизится до заморозков.

"К нам будет поступать холодный воздух арктического происхождения с северных направлений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что такие изменения приведут к образованию активного циклона, который обусловит осложнение погодных условий и похолодание.

В частности, снижение температуры произойдет до заморозков, а 7 апреля холодная погода сохранится.

При этом представительница Укргидрометцентра Наталья Птуха рассказала, что похолодание будет резким и ощутимым. По ее словам, в течение выходных и понедельника в погодных процессах над Украиной будут происходить значительные изменения.

В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской может быть временное образование снежного покрова. Его высота от 3 и местами до 10 сантиметров.

Отмечается, что холодная погода будет удерживаться практически всю неделю.

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