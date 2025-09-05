Украина готова к отопительному более чем на 80%. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко на заседании Конгресса местных и региональных властей в Ужгороде.

По ее словам, в настоящее время выполнено 87,6% запланированных мероприятий.

"Вопрос, который мы точно не можем миновать - это подготовка к зиме. Каждая зима во время войны - это тест, наш тест на стойкость. Мы должны здесь работать с вами, как одна команда. Сегодня состояние готовности по основным секторам свыше 80%. Подготовлено 115 000 жилых домов, это 79,6% от плана и 21 000 объектов социальной сферы - это 87,6%. К началу сезона мы планируем, что будут завершены все необходимые мероприятия", - заявила Свириденко.

При этом она отметила, что прифронтовые регионы будут в первую очередь получать всю необходимую помощь.

"Но мы понимаем очень четко, и это в своем вступительном слове отметил президент, что прифронтовые общины живут под постоянными обстрелами, не имеют доступа очень часто к базовым услугам, поэтому именно эти общины будут нуждаться в первоочередной помощи от государства и партнеров. Мы уже приняли первую часть программы поддержки. Первый пакет, который охватил 238 общин с населением более 6,6 млн человек", - добавила премьер.

Напомним, что на сейчас Украине к зиме не хватает примерно трети необходимого объема газа - около 3,5 млрд кубов, стоимость которого - примерно 1,4 млрд евро в текущих ценах.

А бывший министр энергетики Юрий Продан прогнозировал, что эта зима будет сложнее предыдущей, в том числе из-за анонсированных РФ обстрелов.