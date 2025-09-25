Житель Одессы записал видео, в котором возмутился остановкой активистами движения транспорта во время минуты молчания. По его мнению, это создает аварийные ситуации и вообще незаконно.

Ролик мужчина выложил вчера в соцсети.

"Что вы скажете об этой минуте молчания, в которую каждый день в 9 утра останавливают движение? Это дороги общего пользования, так просто нельзя делать. Если нет закона, то зачем это делать? Это же люди не по собственной воле делают. Выходят какие-то активисты, поднимают картонки. Это самое прямое нарушение закона. Они выходят и могут остановить движение. А если случится какая-то авария? А если едет скорая, что делать? У скорой приоритет или она должна стоять с человеком, который вот-вот умрет, и ждать эту минуту? Что это за маразм? Я просто не могу понять! Если вы так скорбите, останавливайте весь транспорт два раза в день. Почему один раз в день? А лучше каждый час минуту молчания, чтобы уже наверняка показать, как вы скорбите. Есть какой-то закон? А если нет, то кто это делает и зачем?" - задается вопросами одессит на видео, причем говорит по-русски.

Однако сегодня одесские телеграм-каналы выложили новый ролик с этим мужчиной, который с испуганным видом извиняется уже на украинском языке.

"Добрый вечер, я вчера записал видео о минуте молчания и выложил это в соцсети, не понимая, в чем именно я ошибаюсь. Сегодня мне позвонили военные, пояснили, в чем именно я ошибаюсь. Я со всем согласен, я извинился перед парнями, теперь хочу извиниться перед вами, в первую очередь перед всеми, кто кого-то потерял на этой войне. Хочу еще раз извиниться перед военнослужащими и перед всеми, кого мое видео могло обидеть. Не имел такого намерения. Еще раз извините", - сказал мужчина, явно читая откуда-то текст.

Между тем со вторника в Киеве каждое утро перекрывают Крещатик во время минуты молчания.

Летом в Кабмин подали петицию с требованием установить громкоговорители для объявления общенациональной минуты молчания.

А зимой мы писали, что водителей начали штрафовать за движение во время ежедневной минуты молчания. Правда, формальным поводом для штрафа становится не само движение, а другие причины.