В Киеве утвердили перечень мероприятий по проведению ежедневной общенациональной минуты молчания. Кроме прочего решено, что в общественном транспорте столицы будут объявлять минуту молчания.

Об этом сообщается на сайте Киевсовета. Соответствующее решение было принято сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета 78 депутатами.

О начале минуты молчания будут объявлять не только в общественном транспорте, но также через звуковые системы оповещения на Крещатике и площади Независимости, на рекламных носителях и через мобильное приложение "Киев цифровой". Кроме того, учреждениям и организациям независимо от формы собственности рекомендуют приостанавливать работу на минуту, кроме случаев, когда это невозможно из-за непрерывного режима работы или необходимости проведения неотложных мероприятий.

При объявлении воздушной тревоги приоритет будет предоставляться информированию граждан об опасности.

В Киевсовете считают, что эти меры позволят выразить благодарность погибшим и будут способствовать "единению общины Киева вокруг общих ценностей и памяти тех, кто защищал и продолжает защищать Украину".

На днях мы писали, что в Ровно оштрафовали водителя, который утром проигнорировал сигнал регулировщика остановить движение на время минуты молчания и продолжил движение.

А в Чернигове задержали мужчину на самокате, который во время минуты молчания выкрикнул слова в поддержку РФ.