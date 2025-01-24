В столице Украины усилили проверку транспорта

Об этом заявил новый начальник КГВА Тимур Ткаченко в эфире телемарафона.

Ткаченко пояснил, что принимаемые меры необходимы, чтобы восстановить порядок и доверие и улучшить качество перевозок. По его словам, то, что сейчас происходит в столице – это только первый этап.

"Мы определили условный объём нарушений, наиболее распространенные проблемы. Перевозчики должны понять, что больше не получится зарабатывать на киевлянах, нарушая условия предоставления услуг. В следующий раз, я уверен, нарушений будет меньше, но проверки в таком формате будут продолжаться на постоянной основе, чтобы было понятно, что это не разовая акция", – добавил Ткаченко.

Между тем в соцсетях пишут, что киевским перевозчикам уже вставлены миллионные штрафы.

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